Под Сясьстроем микроавтобус оказался в кювете: водитель погиб на месте

Под Сясьстроем микроавтобус оказался в кювете: водитель погиб на месте
В аварии погиб водитель микроавтобуса. Фото: Baltphoto

Мужчина скончался из-за серьезности полученных травм.

В Волховском районе сегодня днем, 23 сентября, произошла жесткая авария, в результате которой умер водитель микроавтобуса. Об этом сообщает 47news, ссылаясь на собственные источники.

Инцидент случился на федеральной трассе Р-21 «Кола» под Сясьстроем. По предварительным данным, микроавтобус «Форд Транзит» зацепил обочину, после чего угодил в кювет и перевернулся. Очевидец подобрался к машине, чтобы помочь водителю, но тот уже был мертв.

Личность водителя устанавливается, как и обстоятельства происшествия.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Новоприозеоском шоссе полдня лежит перевернутый «Солярис». В данный момент неизвестно, все ли в порядке с водителем, который находился внутри машины.

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