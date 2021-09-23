Беглов рассказал о росте доход города в 2021 года: на что пойдут эти деньги

Власти планируют увеличить финансирование некоторых социальных программ, а также инфраструктурных проектов.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал о росте доходов города в 2021 году. Он отменил, что экономика наконец восстановилась. Об этом сегодня, 23 сентября, сообщили в пресс-службе Смольного.

Индекс промышленного производства, например, превысил 108%. Также увеличились собственные доходы города и поступления из федерального центра. Эти деньги планируют направить на реализацию социальных программ и строительство школ, детский садов, медучреждений и инфраструктурных объектов. Известно, что общий объем доходов вырос на 130,8 миллиардов рублей.

4,5 миллиардов рублей хотят направить на оказание медпомощи пациентам с коронавирусом, 8 миллиардов – на улучшение жилищных условий петербуржцев, 3,1 миллиард уйдет на увеличение зарплаты отдельных категорий работников бюджетной сферы. И это – лишь часть расходов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что доходы бюджета Петербурга повысятся до 1 трлн рублей.