Беглов рассказал о росте доход города в 2021 года: на что пойдут эти деньги

Беглов рассказал о росте доход города в 2021 года: на что пойдут эти деньги
Александр Беглов. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

Власти планируют увеличить финансирование некоторых социальных программ, а также инфраструктурных проектов.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал о росте доходов города в 2021 году. Он отменил, что экономика наконец восстановилась. Об этом сегодня, 23 сентября, сообщили в пресс-службе Смольного.

Индекс промышленного производства, например, превысил 108%. Также увеличились собственные доходы города и поступления из федерального центра. Эти деньги планируют направить на реализацию социальных программ и строительство школ, детский садов, медучреждений и инфраструктурных объектов. Известно, что общий объем доходов вырос на 130,8 миллиардов рублей.

4,5 миллиардов рублей хотят направить на оказание медпомощи пациентам с коронавирусом, 8 миллиардов – на улучшение жилищных условий петербуржцев, 3,1 миллиард уйдет на увеличение зарплаты отдельных категорий работников бюджетной сферы. И это – лишь часть расходов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что доходы бюджета Петербурга повысятся до 1 трлн рублей.

Александр Беглов бюджет доходы новости СПб


 

Новости партнеров
Минздрав США запретил использовать бустерные дозы вакцин Pfizer и BioNTech
Минздрав США запретил использовать бустерные дозы вакцин Pfizer и BioNTech
Петербуржцы обсуждают строительство нового парка на берегу Финского залива
Петербуржцы обсуждают строительство нового парка на берегу Финского залива
Студенты СПбГУ опасаются третьей волны дистанционки после выборов
Студенты СПбГУ опасаются третьей волны дистанционки после выборов
Жителям Ленобласти синоптики обещают ночные заморозки, днем - до +11 градусов
Жителям Ленобласти синоптики обещают ночные заморозки, днем - до +11 градусов
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Беглов рассказал о росте доход города в 2021 года: на что пойдут эти деньги
ЦИК отправил в СК и Генпрокуратуру дела о нарушениях на выборах в Петербурге
Под Сясьстроем микроавтобус оказался в кювете: водитель погиб на месте
Комиссия СПбГУ осудила действия студента-политолога, предлагавшего ...
Беглов: Петербург на 100% готов к отопительному сезону
Пермский вуз, где произошла стрельба, перейдет на дистанционный режим обучения
В Ленобласти родителей заподозрили в покушении на убийство дочери
У военкомата в Выборге поколотили и ограбили двух друзей