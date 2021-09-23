На Колтушском шоссе перевернулся самосвал. Водителя госпитализировали

В Ленобласти произошло ДТП с участием грузового транспорта. Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

В Ленобласти произошло ДТП с участием грузового транспорта. Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

Из-за аварии образовалась пробка длиной в несколько километров.

Во Всеволожском районе сегодня, 23 сентября, произошла жесткая авария, в результате которой пострадал человек. Об этом пишет 47news.

Инцидент произошел на Колтушском шоссе недалеко от деревни Кальтино. Там столкнулись легковой и грузовой автомобиль, после чего самосвал опрокинулся на бок. В результате инцидента травмы получил водитель «Скании», которого госпитализировали.

На месте аварии работали сотрудники МЧС, которые в том числе смыли топливо с дорожного покрытия. После ДТП на шоссе образовалась пробка длиной в четыре километра.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что под Сясьстроем микроавтобус оказался в кювете: водитель погиб на месте. Мужчина скончался из-за серьезности полученных травм.