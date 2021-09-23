В России появится еще один лоукостер

Авиакомпания будет объединять между собой российские города.

Авиакомпания S7 объявила о создании нового российского лоукостера под названием Citrus. Первые полеты запланированы на июль 2022 года, купить билеты на рейсы можно будет уже в апреле. Об этом сегодня, 23 сентября, сообщают РИА Новости.

Известно, что лоукостер будет обслуживать внутренние направления. Его задача, считают создатели, в том, чтобы соединить между собой российские города и сделать перемещения по стране доступнее.

«Лоукостер Citrus позволит посмотреть свежим взглядом на бюджетные перелеты»,

— добавили в S7.

Перевозчик добавляет, что это будет отдельная авиакомпания, а не дочерняя структура.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в России могут появиться новые авиакомпании-лоукостеры.