В России появится еще один лоукостер

В России появится еще один лоукостер
Авиакомпания анонсировала появление нового лоукостера. Фото: pixabay.com

Авиакомпания будет объединять между собой российские города.

Авиакомпания S7 объявила о создании нового российского лоукостера под названием Citrus. Первые полеты запланированы на июль 2022 года, купить билеты на рейсы можно будет уже в апреле. Об этом сегодня, 23 сентября, сообщают РИА Новости.

Известно, что лоукостер будет обслуживать внутренние направления. Его задача, считают создатели, в том, чтобы соединить между собой российские города и сделать перемещения по стране доступнее.

«Лоукостер Citrus позволит посмотреть свежим взглядом на бюджетные перелеты»,

— добавили в S7.

Перевозчик добавляет, что это будет отдельная авиакомпания, а не дочерняя структура.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в России могут появиться новые авиакомпании-лоукостеры.

S7 авиакомпания лоукостер


 

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