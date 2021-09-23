Служебная собака нашла убитую женщину на пустыре в Петербурге

В Петербурге служебная собака по кличке Карбид помогла найти тело убитой 37-летней женщины.

Как сообщили в пресс-службе городского ГУ МВД, заявление об исчезновении женщины, проживающей на улице Верности, поступило 22 сентября от ее 18-летнего сына. Со слов молодого человека, 10 июля его мать ушла из дома со своим супругом, больше ее не видели.

Полиция выяснила, что пропавшая скорее всего была убита. В гибели петербурженки заподозрили ее 44-летнего мужа. Также удалось установить, где находится ее тело.

Вместе со служебной собакой полицейские осмотрели местность и нашли прикопанные останки убитой на пустыре в районе Волго-Донского проспекта вдоль дороги в Рыбацкое.

Мужа передали следователям. Проводятся процессуальные мероприятия.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленобласти родителей заподозрили в покушении на убийство дочери.