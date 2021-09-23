Женщина с собакой погибли под колесами авто на Пограничника Гарькавого

Женщина с собакой погибли под колесами авто на Пограничника Гарькавого
Место ДТП. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Петербурженка попала под машину на пешеходном переходе в Красносельском районе. Она погибла вместе со своей собакой.

Об этом сообщается в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте». По словам очевидцев, смертельная авария произошла напротив дома №39 по улице Пограничника Гарькавого. Женщина переходила дорогу по «зебре» вместе с собакой. Пользователи предположили, что водитель ехал с огромной скоростью, поскольку пострадавшую отбросило на 30 метров от перехода. Женщина и животное сразу погибли.

Со слов местных жителей, погибшей на вид около 40-50 лет. Автомобилист, сбивший их на переходе, скрылся с места происшествия. На месте работает дорожная полиция.

Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Колтушском шоссе перевернулся самосвал. Водителя госпитализировали.

дтп наезд на пешехода новости СПб смертельная авария улица пограничника гарькавого


 

Новости партнеров
Путин освободил от должности заместителя генпрокурора Буксмана
Путин освободил от должности заместителя генпрокурора Буксмана
Станцию Маяковская откроют уже в декабре 2021 года
Станцию Маяковская откроют уже в декабре 2021 года
На Конной нашли труп с загипсованной рукой и с татуировкой «Бухара»
На Конной нашли труп с загипсованной рукой и с татуировкой «Бухара»
Пенсионерка получит компенсацию за то, что ей на голову упал доводчик
Пенсионерка получит компенсацию за то, что ей на голову упал доводчик
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Женщина с собакой погибли под колесами авто на Пограничника Гарькавого
Дэниел Крейг получил звание почетного коммандера ВМС Великобритании
В Петербурге умер создатель первых советских атомных подлодок Радий Шмаков
Инфекционист объяснил, почему вакцинация против гриппа не поможет от COVID-19
Среди альпинистов, застрявших на Эльбрусе, могли быть петербуржцы
Опрос показал, сколько времени россияне тратят на соцсети и мессенджеры
На Эльбрусе погибло три человека из группы альпинистов, запросившей помощь
Здания яхт-клуба на Петровской косе выкупил частный девелопер