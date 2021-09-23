Женщина с собакой погибли под колесами авто на Пограничника Гарькавого

Петербурженка попала под машину на пешеходном переходе в Красносельском районе. Она погибла вместе со своей собакой.

Об этом сообщается в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте». По словам очевидцев, смертельная авария произошла напротив дома №39 по улице Пограничника Гарькавого. Женщина переходила дорогу по «зебре» вместе с собакой. Пользователи предположили, что водитель ехал с огромной скоростью, поскольку пострадавшую отбросило на 30 метров от перехода. Женщина и животное сразу погибли.

Со слов местных жителей, погибшей на вид около 40-50 лет. Автомобилист, сбивший их на переходе, скрылся с места происшествия. На месте работает дорожная полиция.

Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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