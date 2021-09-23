Американские зоопарки начали прививать животных от COVID-19

Зоопарки на северо-востоке США начали вакцинировать своих животных от коронавирусной инфекции.

Об этом сообщается на сайте зоопарков Franklin Park и Stone. В зоопарках не было найдено ни одного случая коронавируса у животных, однако руководство решило привить для профилактики. Администрация пообещала внимательно следить за состоянием «пациентов» после прививок.

В первую очередь в зоопарках будут прививать приматов, львов, тигров, снежных барсов, хорьков и североамериканских речных выдр. На полную вакцинацию животных уйдет около месяца. Вакцинация от коронавируса в зоопарках была одобрена министерством сельского хозяйства.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что вакцина-спрей от COVID готова к тестированию добровольцами. Назальная вакцина, которая может обеспечить защиту не только от коронавируса, но и от гриппа, успешно прошла все испытания.