Доктор наук Д’Анджело перечислила 4 продукта, ускоряющих старение организма человека

Доктор наук Д’Анджело перечислила 4 продукта, ускоряющих старение организма человека
Врач не рекомендует есть на завтрак блинчики, потому что в них много сахара и обработанной муки. Фото: Pixabay

Существуют продукты из-за которого начинается преждевременное старение. Об этом заявила врач Кортни Д’Анджело и посоветовала, что лучше исключить из своего рациона.

Первым делом, врач не рекомендует есть на завтрак блинчики, потому что в них много сахара и обработанной муки. Именно эти ингредиенты могут усилить воспаление в организме, а также привести к ожирению. Об этом сообщает Fit Healthy Momma.

Также на завтрак не нужно есть колбасу, бекон и другие виды обработанного мяса, хлопья с молоком и сладкую выпечку.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что нутрициолог Ксения Черная рассказала о полезной еде, которая поможет переболевшим ковидом восстановиться. Врач уверена, переболевшим ковидом нужно есть продукты, в которых содержатся витамин А и омега-3 жирные кислоты. Они восстанавливают клетки после вируса.

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