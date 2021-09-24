Заграничный опыт. Вакцины не дают отслеживать ковид в Британии

Сейчас в Великобритании по-прежнему один из самых высоких уровней инфицирования в Европе. Фото: GazetaSPb/Николай Овсянников

Сейчас в Великобритании по-прежнему один из самых высоких уровней инфицирования в Европе. Фото: GazetaSPb/Николай Овсянников

Число британцев, заразавшихся ковидом, сократилось на 5% за неделю. Снижение числа заболевших коронавирусом показывает специальное онлайн приложение для отслеживания симптомов. Это один из крупнейших проектов по отслеживанию динамики заболевания этой болезнью в стране. Такую статистику, однако, не подтверждают официальные ведомства. Но признают, что болезнь молодеет.

Данные приложения проанализировали ученые Королевского колледжа Лондона. Статистика по коронавирусу в Британии свидетельствует, что по состояния на 18 сентября 45 тыс. 081 человек заражаются вирусом каждый день. На прошлой неделе 47 тыс. 276 человек заражались коронавирусом ежедневно.

Также наблюдается рост числа инфекций среди детей младше 18 лет. Врачи связывают это с возвращением детей в школы. Эксперты предупредили, что случаи заболевания будут расти после того, как в сентябре все дети вернутся в классы.

Издание Daily Mail цитирует профессора Тима Спектора, который призвал обновить список симптомов Covid, чтобы помочь справиться с инфекциями. Он рассказал, что три классических симптома — кашель, лихорадка, потеря вкуса и запаха — в наши дни встречаются реже благодаря вакцинам, которые сделали вирус более похожим на простуду.

А вот данные Министерства здравоохранения Великобритании отличаются от цифр приложения. Последние новости по ковиду в Британии от минздрава таковы: официально количество случаев Covid росло еженедельно за последние пять дней. Но оба источника указывают на рост заболеваемости среди молодежи.

А вот данные из еженедельного отчета общественной организации здравоохранения Англии. Из них следует, что на прошлой неделе случаи заболевания Covid снизились в 112 из 149 муниципалитетов и округов. Но и в этом документе указывается на рост числа инфекций среди детей в возрасте от 5 до 9 лет.

Эксперты говорят, что отслеживать распространение ковида становится труднее и исследования теряют в надежности. Дело в том, что вакцины, безусловно, облегчая течение болезни и ускоряя выздоровление, снимают часть симптомов и затрудняют отличие Covid от других респираторных инфекций, таких как, например, грипп.