Пьяный отчим забыл коляску с младенцем на детской площадке на Дачном

Пьяный отчим забыл коляску с младенцем на детской площадке на Дачном
Мужчина оставил младенца на детской площадке. Фото: unsplash

Сотрудники полиции Кировского района проводят проверку в связи с найденным младенцем. Четырехмесячного малыша оставили на детской площадке без присмотра.

В четверг, 23 сентября, к правоохранителям поступило сообщение от обеспокоенной прохожей. Она рассказала, что полураздетый ребенок в коляске находился рядом с лежащем пьяным мужчиной у одного из домов на Дачном проспекте.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Петербургу, по прибытию на место, правоохранители обнаружили только малыша. Его госпитализировали для дальнейшего осмотра.

Вскоре стражи порядка установили личности родителей. Оказалось, что 46-летний отчим пьяным прогуливался с ребенком в коляске, но в какой-то момент оставил его, а сам вернулся домой. 34-летняя мать младенца в этот момент находилась дома. После осмотра малыша передали матери.

В отношении мужчины проводится проверка, его привлекут к ответственности.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на севере Петербурга нашли брошенного двухмесячного малыша. Ребенок лежал в одном из домов на Замшиной улице.

ГУ МВД по Петербургу и Ленобасти новости СПб ребенок


 

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