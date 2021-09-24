Двое альпинистов, пострадавших при восхождении на Эльбрус, находятся в реанимации

Двое альпинистов, пострадавших при восхождении на Эльбрус, находятся в реанимации
Группа альпинистов застряла на высоте 5 400 м. Фото: ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии

В республиканскую больницу Нальчика госпитализировали 14 альпинистов, пострадавших на Эльбрусе. Об этом сообщает РИА «Новости».

Согласно данным регионального Минздрава, всего в медучреждение были доставлены 11 пострадавших. Двое из них, в том числе гид из Карачаево-Черкессии, находятся в реанимации. Три человека находятся в терапии, трое — в ожоговом отделении, двое – в отделении травматологии и один – в торакальном отделении.

Напомним, 23 сентября, сотрудники МЧС Кабардино-Балкарии спасали группу альпинистов, попавших в сильную бурю во время восхождения на Эльбрус — ветер достигал 70 м/с. Выжили только 14 человек, среди погибших — 32-летняя петербурженка.

Спасатели работали в сложнейших условиях при ураганном ветре, порывы которого достигали 40-70 метров в секунду, при этом шел сильный снег. Температура воздуха достигла -20 градусов. Видимость была не более 1 метра.

В спасательной операции участвовали 69 сотрудников МЧС и 16 спецмашин.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что альпинисты, спасенные на Эльбрусе, получили сильные обморожения и переломы, сообщили в ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии. Почти у всех выживших альпинистов сильное обморожение. Некоторые из них сломали конечности.

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