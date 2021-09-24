Более 7,5 тысяч петербуржцев прошли вакцинацию от COVID-19 за сутки

Жители Северной столицы продолжают прививаться от коронавирусной инфекции. Полный курс вакцинации прошли более 7, 5тыс. человек.

По данным на 24 сентября, обоими компонентами вакцины от коронавируса привились 1 546 543 человека, сообщила пресс-служба администрации губернатора Петербурга.

Первым компонентом за сутки привились 3 365 горожан. Запас вакцины от коронавируса в городе составляет 744 618 доз. В городе открыты 172 пункта вакцинации от ковида.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что согласно данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, за минувшие 24 часа, в Петербурге выявлено 1874 новых случая заражения коронавирусом. Об этом стало известно в пятницу, 24 сентября.