Путин сравнил введение массовой вакцинации от COVID в России и Европе

В странах Европы вакцинация от COVID-19 проводится фактически в обязательном порядке, в то время как в России это происходит гораздо мягче. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
Российский лидер отметил в ходе встречи с руководством политических партий 25 сентября, что прививка от коронавируса фактически является обязательной в Великобритании и некоторых странах континентальной Европы.
«Мы делаем это гораздо мягче», — подчеркнул президент РФ.
Напомним, в России за минувшие сутки выявили 22 041 случай заражения коронавирусом. С начала пандемии болезнь подхватили 7 398 415 человек, скончались 203 095 граждан.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что среди умерших от COVID в России вакцинированных практически нет.