Путин сравнил введение массовой вакцинации от COVID в России и Европе

Путин сравнил введение массовой вакцинации от COVID в России и Европе
Владимир Путин сделал заявление на встрече с руководством политических партий, прошедших в Госдуму. Фото: пресс-служба Кремля

В странах Европы вакцинация от COVID-19 проводится фактически в обязательном порядке, в то время как в России это происходит гораздо мягче. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Российский лидер отметил в ходе встречи с руководством политических партий 25 сентября, что прививка от коронавируса фактически является обязательной в Великобритании и некоторых странах континентальной Европы.

«Мы делаем это гораздо мягче», — подчеркнул президент РФ.

Напомним, в России за минувшие сутки выявили 22 041 случай заражения коронавирусом. С начала пандемии болезнь подхватили 7 398 415 человек, скончались 203 095 граждан.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что среди умерших от COVID в России вакцинированных практически нет.

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