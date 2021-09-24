Попова: среди умерших от COVID в России вакцинированных практически нет

В России среди умерших от COVID-19 почти нет вакцинированных. Такое заявление сделала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Об этом стало известно в пятницу, 24 сентября. По ее словам, лишь около 2% привитых россиян заразились так называемым штаммом «дельта».

Попова напомнила в рамках выступления в эфире телеканала «Россия-1», что вакцинация защищает от тяжелого течения болезни, «от реанимации и от летального исхода».

Напомним, в России за минувшие сутки коронавирус выявили у 21 379 человек. С начала пандемии подтвердили 7 376 374 случая заболевания COVID. Побороть болезнь не смогли 828 человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Роспотребнадзоре исключили новый локдаун из-за роста заболеваемости COVID.