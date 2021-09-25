В Петербурге нашли 10-летнего мальчика, который был в розыске несколько суток

Сотрудники полиции нашли 10-летнего петербуржца, который ушел из дома несколько дней назад и пропал.

Ребенок ушел из дома в школу еще 23 сентября утром. Больше дома он не появлялся. До школы мальчик так и не дошел. По словам отца, раньше мальчик никогда не убегал.

Как сообщила «Фонтанка», вечером 25 сентября ребенка нашли. В настоящее время здоровью мальчика ничего не угрожает.

Поиском мальчика занимались волонтеры и правоохранительные органы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пьяный отчим забыл коляску с младенцем на детской площадке на Дачном проспекте. В полицию о случившемся заявила обеспокоенная прохожая.