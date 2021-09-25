В Петербурге нашли 10-летнего мальчика, который был в розыске несколько суток

В Петербурге нашли 10-летнего мальчика, который был в розыске несколько суток
Мальчика нашли сотрудники полиции. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

Сотрудники полиции нашли 10-летнего петербуржца, который ушел из дома несколько дней назад и пропал.

Ребенок ушел из дома в школу еще 23 сентября утром. Больше дома он не появлялся. До школы мальчик так и не дошел. По словам отца, раньше мальчик никогда не убегал.

Как сообщила «Фонтанка», вечером 25 сентября ребенка нашли. В настоящее время здоровью мальчика ничего не угрожает.

Поиском мальчика занимались волонтеры и правоохранительные органы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пьяный отчим забыл коляску с младенцем на детской площадке на Дачном проспекте. В полицию о случившемся заявила обеспокоенная прохожая.

новости СПб поиски ребенка пропал мальчик


 

Новости партнеров
Пенсионерка получит компенсацию за то, что ей на голову упал доводчик
Пенсионерка получит компенсацию за то, что ей на голову упал доводчик
Жителям Ленобласти синоптики обещают ночные заморозки, днем - до +11 градусов
Жителям Ленобласти синоптики обещают ночные заморозки, днем - до +11 градусов
Нехватка витамина D: симптомы, последствия, лечение
Нехватка витамина D: симптомы, последствия, лечение
В СИЗО-1 заключенный задушил полотенцем другого заключенного
В СИЗО-1 заключенный задушил полотенцем другого заключенного
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге нашли 10-летнего мальчика, который был в розыске несколько суток
В России пять дней подряд регистрируют свыше 800 смертей COVID-пациентов
Автомобиль улетел в канаву у окутанного облаками «Лахта Центра»
Путин сравнил введение массовой вакцинации от COVID в России и Европе
«Зенит» обыграл «Крылья Советов» со счетом 2:1
За сутки госпитализировали более 350 петербуржцев с COVID
Легковушки и маршрутка устроили ДТП на перекрестке Бабушкина и Ивановской
Такси сбило девушку на пешеходном переходе в Мурино