Более 1,6 млн петербуржцев полностью вакцинировались от коронавируса

Более 1,6 млн петербуржцев полностью вакцинировались от коронавируса
В Петербурге продолжается вакцинация от коронавируса. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников

Число полностью привитых от коронавируса петербуржцев составило 1 641 321 .

Об стало известно в субботу, 25 сентября. За последние сутки первично привились от COVID-19 без учета вакцины «Спутник Лайт» 3 528 петербуржцев, всего – 1 550 071.

Запас вакцины в городе составляет 736 344 дозы. Количество пунктов вакцинации – 172.

Напомним, за минувшие сутки в Северной столице выявили 1 907 случаев заражения COVID-19, побороть болезнь не смогли 50 человек, выздоровели 1 508 человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в России пять дней подряд регистрируют свыше 800 смертей COVID-пациентов.

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