ДТП с трамваем и бетономешалкой на Тихорецком остановило общественный транспорт

На Тихорецком проспекте в Петербурге произошло ДТП с участием бетономешалки и трамвая. Движение рельсового транспорта оказалось заблокировано.
Дорожный инцидент случился в субботу, 25 сентября, возле поворота на проспект Науки. Видеозапись с места происшествия очевидцы опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».
На кадрах видно, что машины практически не пострадали в результате ДТП, однако затруднили движение общественного транспорта.
«Трамваи стоят», — написал автор записи.
Участники ДТП ждут сотрудников дорожной полиции. Пассажирам трамвая пришлось искать другой транспорт для продолжения маршрута.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что легковушки и маршрутка устроили ДТП на перекрестке Бабушкина и Ивановской.