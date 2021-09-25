ДТП с трамваем и бетономешалкой на Тихорецком остановило общественный транспорт

ДТП на Тихорецком проспекте. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

ДТП на Тихорецком проспекте. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

На Тихорецком проспекте в Петербурге произошло ДТП с участием бетономешалки и трамвая. Движение рельсового транспорта оказалось заблокировано.

Дорожный инцидент случился в субботу, 25 сентября, возле поворота на проспект Науки. Видеозапись с места происшествия очевидцы опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

На кадрах видно, что машины практически не пострадали в результате ДТП, однако затруднили движение общественного транспорта.

«Трамваи стоят», — написал автор записи.

Участники ДТП ждут сотрудников дорожной полиции. Пассажирам трамвая пришлось искать другой транспорт для продолжения маршрута.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что легковушки и маршрутка устроили ДТП на перекрестке Бабушкина и Ивановской.