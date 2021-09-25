Легковушки и маршрутка устроили ДТП на перекрестке Бабушкина и Ивановской

ДТП на перекрестке улиц Ивановской и Бабушкина. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

ДТП на перекрестке улиц Ивановской и Бабушкина. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

Два легковых автомобиля и маршрутный автобус столкнулись на перекрестке улицы Бабушкина и Ивановской улицы. Проезд оказался значительно затруднен.

Дорожный инцидент произошел в субботу, 25 сентября. Видеозапись с места происшествия очевидцы опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

На кадрах видно, что автомобили сильно пострадали. Одна из легковушек почти вылетела на тротуар. На место аварии приехали МЧС и скорая помощь.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что такси сбило девушку на пешеходном переходе в Мурино. На помощь упавшей поспешили прохожие.