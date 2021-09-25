Частная медицина Петербурга взяла цифровой курс

В последние пару лет частный медицинский бизнес в Петербурге серьезно трансформировался. Фоном для масштабных изменений на рынке стала пандемия. О текущем состоянии дел в отрасли ведущие игроки рынка и эксперты рассказали в ходе онлайн-эфира «Медицинский бизнес», организованном Агентством Бизнес Новостей и МК в Питере.

Одним из модераторов мероприятия выступил Александр Солонин, гендиректор Ассоциации частных клиник Санкт-Петербурга, которая объединяет около 450 медицинских центров Северо-Западного федерального округа с оборотом более 30 млрд рублей.

Эффект пандемии

По его словам, на сегодняшний день члены ассоциации занимают более 50% рынка частной медицины на территории Петербурга. Численность потребителей медицинских услуг в секторе легальной коммерческой медицины Александр Солонин оценил в 2,2 млн человек, что составляет почти половину населения Северной столицы.

«Оборот Петербурга в общем объеме отрасли здравоохранения оценивается примерно в 250 млрд рублей. Эта цифра учитывает ОМС, ДМС, коммерческий сектор и значительную долю теневого сегмента. Объем медицинского рынка в городе делится в пропорциональном объеме, из которых на ОМС приходится более 100 млрд рублей, а на легальную коммерческую медицину 45 млрд рублей», — приводит цифры гендиректор Ассоциации частных клиник Петербурга.

В 2020 году отрасль столкнулась с негативным эффектом в лице пандемии, которая оказала воздействие на общий объем по обращаемости пациентов, но в 2021 году частные клиники фиксируют значительный рост обращений, связанный с возросшим вниманием к своему здоровью.

Искусственный интеллект и цифровизация

Президент медицинского холдинга «Медика» Нина Ботерашвили обращает внимание, что во время пандемии игрокам рынка частной медицины пришлось полностью перестроить свою работу и пересмотреть стратегические цели.

«В первую очередь увеличилось внимание к определенным направлениям — КТ и лабораторная диагностике, лечению осложнений после COVID-19, а также диагностике и лечению кардиологических заболеваний. В пандемийный год мы наблюдали всплеск сердечно-сосудистых патологий, а в целом по городу, к сожалению, выросла смертность от этих заболеваний. Поскольку кардиология — одно из наших флагманских направлений, мы открыли два новых кардиоцентра, и, судя по востребованности, они стали очень своевременным дополнением к государственным клиникам, которые в этот непростой период просто были не готовы к вызовам пандемии. Также мы усилили наши направления пульмонологии, профильные специалисты есть во всех центрах, перинатальной диагностики, дополнили штат психотерапевтами и психологами», — отмечает Нина Ботерашвили.

По ее словам, пациенты стали более тщательно относиться к своему здоровью. Почти все направления в клиниках группы компаний «Медика» остались высоко востребованными в 2021 году. Но при этом пандемия выявила и обострила общие проблемы медицины, на которые сейчас реагируют игроки частного сектора.

Нина Ботерашвили выделяет огромный запрос на онлайн-консультации и тенденцию к цифровизации медицины. Приемов в удаленном формате стало на порядок больше уже в 2020 году. В дальнейшем без цифровизации и использования искусственного интеллекта будущее медицины, по утверждению эксперта, представить уже нельзя.

Медицинский коммерческий директор BestDoctor Наталья Красненкова подтверждает эту тенденцию, также обращая внимание на взрывной рост телемедицинских услуг. По ее словам, со второго квартала 2020 года на телемедицинские услуги в мире приходилось более 30% обращений. Россия и Петербург здесь не стали исключением.

«Триггером такого всплеска стали как внешние факторы — пандемия, локдаун, массовый психоз в этот период, так и внутренний — мода на цифровизацию, изменения в структуре спроса, запрос на дистанционное быстрое получение услуг. Все работавшие в активную фазу пандемии центры и сейчас предлагают онлайн-консультации для обычных и корпоративных клиентов. Популярными стали и онлайн-консультации психологов», — говорит представитель BestDoctor.

На этом фоне еще одним значительным трендом стало резкое увеличение инвестиционного интереса к телемедицине. За последние 1,5 года, по словам Натальи Красненковой, в проектах по цифровому здравоохранению в России было инвестировано свыше 20 млрд рублей.

Правовой казус и рейдерские захваты

При этом с точки зрения нормативно-правового регулирования, телемедицина является исключительно больным местом для представителей медицинского бизнеса. С таким утверждением выступил национальный представитель Европейской ассоциации медицинского права, медицинский адвокат и управляющий партнер компании «Росмедконсалтинг» Алексей Горяинов.

«Огромное количество клиентов «Росмедконсалтинга» обращались к нам с просьбой провести аудит провайдеров телемедицинских услуг, поскольку в период локдауна обязательно нужно было использовать эти сервисы. На рынке 99% предложений провайдеров телемедицинских консультаций не соответствуют закону. И в случае подписания договоров с такими компаниями они однозначно подводят медицинскую организацию к риску привлечения к ответственности за грубое нарушение лицензионных требований», — подчеркивает медицинский адвокат.

В своем выступлении Алексей Горяинов обратил внимание и на другие интересные особенности развития медицинского рынка. По словам эксперта, с 2020 года участились случаи попыток хищений юридических лиц, в том числе медицинских организаций, с использованием электронных средств.

Речь идет о ситуациях, когда в организациях при единственном учредителе без его ведома вносились изменения в ЕГРЮЛ, после чего начинались активные усилия по переоформлению банковских и иных документов. Специалистам «Росмедконсалтинга» фактически пришлось противодействовать рейдерским захватам.

Медицинский адвокат Алексей Горяинов фиксирует и рост доследственных проверок, которые стали проводить не только в отношении споров с пациентами, но и по случаям хищений со стороны сотрудников клиник — администраторов, кассиров, бухгалтеров. Кроме того, участились внутрикорпоративные конфликты, которые нередко перерастают в уголовно-правовую плоскость.

Количество уголовных дел в медицинской отрасли с 2014 по 2019 годы растет и сейчас количество уголовных дел перевалило уже за 2 тысячи по всей стране, приводит статистику управляющий партнер компании «Росмедконсалтинга». В зоне риска находятся прежде всего акушеры-гинекологи, хирурги и онкологи. Эксперт порекомендовал собственникам клиник предпринять необходимые меры для снижения вероятности конфликтов и улучшения защищенности врачей и пациентов.

«Увеличивающаяся конфликтогенность в медицинской сфере, рост количества гражданских и уголовных дел, постоянно изменяющееся нормативно-правовое регулирование требуют от медицинских организаций внедрение систем управления правовыми рисками. Время, когда об этом можно было только размышлять, уже прошло. Пора действовать. А с цифровизацией здравоохранения риски только усугубятся, так как деятельность медицинских организаций станет максимально прозрачной. При этом важно обратить внимание, что отсутствие системы управления рисками, это не только слабая защищенность организации, собственников и врачей, но это и уязвимость в безопасности пациентов», — заявил Алексей Горяинов.

Новая волна коронавируса

Участники встречи не обошли стороной и новый всплеск заболеваемости коронавирусной инфекцией в городе. Главный врач «Евромеда», основатель сети медицинских центров «ПОЛИС», член Медицинского совета при губернаторе Санкт-Петербурга Александр Абдин, также выступавший в качестве модератора, обратил внимание коллег на вернувшиеся очереди из скорых возле больниц и переход части медучреждений в «красную зону». Беспокойство участников встречи вызывает и высокая смертность.

«Последние несколько дней увеличивается число обратившихся по ковиду. Например, в конце августа практически не было обращений по пневмониям и ковиду, сейчас они посыпались, люди болеют семьями, многие с положительными ПЦР. Наглядно иллюстрирует ситуацию новая очередь из скорых у Покровской больницы. К сожалению, мы явно находимся на пороге четвертой волны», — заявил генеральный директор, главный врач, «КОРИС Ассистанс» Лев Авербах.

По словам медика, иммунитет заканчивается и у вакцинированых, но тяжелых пациентов среди них гораздо меньше. Лев Авербах назвал вакцинацию обязательным решением, так как она позволяет не попасть в реанимацию и не умереть. На этом фоне выросло и число обращений в частные медорганизации, так как многие стационары на карантине и попасть туда невозможно.

Президент медицинского холдинга «Медика» Нина Ботерашвили считает не менее острым вопросом и организацию курса реабилитации для постковидных больных. По подсчетам НМИЦ имени Алмазова, в Петербурге зафиксировано 557 тысяч случая коронавируса, и многим из переболевших необходима реабилитация. При этом возможности государственных учреждений не позволяют обеспечить ее в требуемых объемах. На помощь должны прийти частные клиники — в этом случае целесообразно рассматривать варианты сотрудничества медицинского бизнеса и государства.

«Жалобы поступают на нарушение памяти, раздражительность, скачки артериального давления, обострение кардиологических, неврологических и хронических заболеваний. При реабилитации для постковидных больных мы привлекаем профессиональных иммунологов, которые помогают оценивать иммунололический статус и состояние организма пациентов», — обращает внимание Нина Ботерашвили.

Вакцинные туры

Участники рынка прошлись и по теме медицинского туризма. Положение дел в этой сфере детально обрисовала генеральный директор Санкт-Петербургского агентства медицинского туризма комитета по развитию туризма Смольного Наталья Юдина.

«Туристическая сфера еще ранее была нацелена на развитие вакцинного туризма, простаивали отели и другие направления. Для медорганизаций это направление уже тогда могло обеспечить дополнительный приток внебюджетных средств и иностранных пациентов. Спрос со стороны иностранцев остается и сейчас, хотя он ниже, чем в апреле, но продолжает сохраняться», — рассказала Наталья Юдина.

По ее словам, на текущий момент вакцинация «Спутником Лайт» доступна для тех иностранцев, которые проживают, работают или учатся в Петербурге.