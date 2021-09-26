Усик единогласным решением судей победил Джошуа и стал новым чемпионом мира

Усик единогласным решением судей победил Джошуа и стал новым чемпионом мира
Поединок состоялся в столице Великобритании на стадионе «Тоттенхэма». Фото: скрин https://www.instagram.com/daznboxing/

Украинский боксер Александр Усик стал чемпионом мира по версии WBA/IBF/WBO/IBO. Он выиграл в борьбе с британцем Энтони Джошуа.

Схватка продлилась все 12 раундов и завершилась победой украинца. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

На счету у 34-летнего Усика 19 побед и ни одного поражения, у 31-летнего Джошуа 24 победы (два поражения).

Поединок состоялся в столице Великобритании на стадионе «Тоттенхэма».

Усик физически превосходит соперника. Он выше Джошуа на 10 сантиметров и тяжелее на восемь килограммов. Размах руки также на 10 сантиметров шире.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что матч «Зенита» с «Крыльями Советов» завершился победой петербуржцев. Игра состоялась в субботу, 25 сентября, на Газпром Арене. Решающий гол петербуржцы забили в пенальти. Матч закончился со счетом 2:1 в пользу сине-бело-голубых. Так, уже на 14 минуте гол забил самарец Зиньковский.

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