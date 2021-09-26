Назван самый популярный прием телефонных мошенников

Юрист Иван Соловьев рассказал о самом популярном приеме телефонных мошенников.

Специалист назвал звонки из банка якобы предупреждающая о снятии злоумышленниками денег самым популярным приемом мошенников. Зачастую они звонят россиянам, представляются сотрудниками банка и говорят о «подозрительной активности», указывающей на работу мошенников. Об этом сообщает «Прайм».

Такие заявления лишают граждан бдительности и заставляют их верить мошеннику, считает Соловьев. Услышав такие слова, нужно задуматься, как «банковские работники» зафиксировали «подозрительную активность». Юрист порекомендовал россиянам сразу заканчивать разговор и класть трубку.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что банки могут потребовать досрочного погашения ипотеки, если заемщик будет сдавать в аренду ипотечную квартиру.