Юрист Данилов: банк может забрать ипотечную квартиру при нарушении запрета по договору

Юрист обратил внимание на то, что банк может узнать о сдаче квартиры через арендные платежи. Фото: pixabay.com

Юрист обратил внимание на то, что банк может узнать о сдаче квартиры через арендные платежи. Фото: pixabay.com

Банки могут потребовать досрочного погашения ипотеки, если заемщик будет сдавать в аренду ипотечную квартиру, заявил юрист Станислав Данилов. Это условие может быть прописано в договоре. Если человек не погасит ипотеку — то банк может забрать квартиру.

Адвокат отмечает, что банк устанавливает такое условие, чтобы уберечь новую жилплощадь от неблагонадежных квартирантов, так как те, в свою очередь, могут испортить имущество. Об этом сообщает РИА «Новости».

Юрист обратил внимание на то, что банк может узнать о сдаче квартиры через арендные платежи.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России объяснили падение спроса на ипотеку. Люди стали реже брать кредиты после изменения льготной программы. В России сократились выдачи ипотеки. Так, в августе выдали на 21,4% меньше кредитов, чем за аналогичный месяц годом ранее. Об этом пишет ТАСС сегодня, 19 сентября.