В России объяснили падение спроса на ипотеку

Люди стали реже брать кредиты после изменения льготной программы.

В России сократились выдачи ипотеки. Так, в августе выдали на 21,4% меньше кредитов, чем за аналогичный месяц годом ранее. Об этом пишет ТАСС сегодня, 19 сентября.

Отмечается, что падение спроса на ипотеку произошло после изменения льготной программы.

«Продажи ипотечных кредитов в августе находятся на уровне, сопоставимом с июлем, что безусловно ниже уровней предыдущих месяцев. Основной причиной снижения объема являются существенные изменения в программе государственной поддержки ипотечного кредитования, в результате которых снизились выдачи в крупнейших городах»,

— комментирует эксперт.

В среднем россияне берут ипотеку на 18 лет.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Путин поручил расширить льготную ипотеку для семей с одним ребенком. Возможность получения льготной ипотеки семьями, в которых после 1 января 2018-го родился первый или последующий ребенок, должна быть продлена до 31 декабря 2023 года.