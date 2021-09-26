SuperJob назвал лучшие города России для карьеры

В России назвали лучшие и худшие города для карьеры. Исследование провела компания SuperJob.

Лидером рейтинга стала Москва, 71% довольны построением карьеры в столице. «Серебро» конкурса у Северной столицы — 63%, а почетная «бронза» у Казани — и 53%. В топ-5 вошли Тюмень и Екатеринбург — это 49 и 48% соответственно. Об этом сообщает РБК.

Худшими городами для построения карьеры стали Астрахань (17%), Тольятти (16%), Саратов (15%), Омск (14%) и Волгоград (13%). В опросе участвовали две тысячи человек из 39 городов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что более половины (59%) россиян желают получать после прививки от ковида три выходных с сохранением зарплаты. Об этом говорят данные сервиса SuperJob. Они провели опрос в 373 городах. В нем приняли участие более 1,5 тысячи россиян. Против такого отдыха высказались 11% опрошенных.