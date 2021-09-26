В Петербурге в больницы попали 355 пациентов с коронавирусом

В Петербурге в больницы попали 355 пациентов с коронавирусом
Общее количество развернутых коек составляет 5 863. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

За последние сутки в ковидные стационары Петербурга госпитализировали 355 пациентов с коронавирусом и пневмониями.

Как говорится в эпидемиологической справке от 26 сентября, всего в инфекционных стационарах находятся 4 764 пациента. За минувший день из больниц выписали 244 выздоровевшего пациента. 410 человек остаются в реанимации. 195 больных подключены к ИВЛ.

Общее количество развернутых коек составляет 5 863. Свободными остаются более 25% мест.

Коэффициент распространения коронавируса в Северной столице сегодня достиг 1,36.

Также за минувшие 24 часа первично привились от коронавируса 3 177 человек. За второй прививкой пришли 7979 петербуржцев. Всего полностью привились 1 649 300 человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге выявили 2055 новых случаев коронавируса.

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