Ларису Гузееву госпитализировали в Коммунарку

Телеведущую и актрису Ларису Гузеева экстренно госпитализировали в московскую больницу №40 в Коммунарке. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Актрису увезли на скорой. Как пишет издание, тест на коронавирус у телеведущей отрицательный, ее состояние оценивается как стабильное. Отмечается, что у артистки стресс.

Информация о состоянии актрисы уточняется.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Лариса Гузеева сорвалась на фанатах, обманутых с помощью ее имени. Она считает, что подписчики сами виноваты в своей невнимательности и доверчивости.