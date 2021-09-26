Ларису Гузееву госпитализировали в Коммунарку

Ларису Гузееву госпитализировали в Коммунарку
Лариса Гузеева. Фото: instagram.com/_larisa_guzeeva_

Телеведущую и актрису Ларису Гузеева экстренно госпитализировали в московскую больницу №40 в Коммунарке. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Актрису увезли на скорой. Как пишет издание, тест на коронавирус у телеведущей отрицательный, ее состояние оценивается как стабильное. Отмечается, что у артистки стресс.

Информация о состоянии актрисы уточняется.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Лариса Гузеева сорвалась на фанатах, обманутых с помощью ее имени. Она считает, что подписчики сами виноваты в своей невнимательности и доверчивости.

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