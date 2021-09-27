Первого октября пенсионерам могут дать прибавку

Первого октября пенсионерам могут дать прибавку
В зависимости от места проживания пожилым людям могут выдать подарки, либо дать прибавку к пенсии. Фото: Baltphоto/Ольга Андросова

Первого октября власти России в честь Дня пожилого человека повышает пенсию и расширяет льготы. Об этом рассказал юрист Алексей Гавришев.

Доплаты проводятся на уровне регионов. В зависимости от места проживания пожилым людям могут выдать подарки, либо дать прибавку к пенсии. Возможны особые льготы людям старше 70 лет, отмечает юрист. Об этом сообщает «Прайм».

Пожилым людям выплачивают разные суммы, обращает внимание специалист. Например, всем по пять тысяч рублей, а пенсионерам старше 70 лет — 15 тысяч рублей. Бывают выплаты меньше — по 500 рублей. Многое зависит от благосостояния региона, отмечает Гавришев.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что министр труда и соцзащиты Антон Котяков рассказал о планах увеличить социальные пенсии в 2022 году на 7,7%. Перерасчет произойдет 1 апреля. Социальные пенсии собираются проиндексировать на 7,7%.

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