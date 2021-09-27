В Зеленогорске загорелся частный дом

В Зеленогорске загорелся частный дом
В результате пожара никто не пострадал. Фото: Baltphoto

Очередной пожар произошел в Курортном районе Северной столицы.

Так, сегодня, в понедельник, 27 сентября в четыре часа утра поступила информация о пожаре по адресу: Зеленогорск, Тихий переулок, дом 2. Загорелся частный дом. Об этом сообщает ГУ МЧС РФ по Петербургу и Ленобласти.

В пять часов утра огонь потушили. В результате пожара никто не пострадал.

В тушении пожара участвовали две спецмашины и 10 спасателей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в воскресенье, 26 сентября, в Московском районе Петербурга произошел пожар. Сообщение о возгорании на пульт диспетчера поступило в 23:38 мск. На проспекте Космонавтов, дом 29, корп.7, произошло возгорание в подвальном помещении магазина «Пятерочка». Обгорела электрощитовая на площади 1 квадратный метр. Справиться с огнем удалось в 00:06. Информации о пострадавших не поступало.

ГУ МЧС по Санкт-Петербургу зеленогорск новости СПб пожар происшествие


 

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