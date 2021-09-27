Петербуржец добился компенсации от «Почты России» за отказ в обслуживании

Петербуржец добился компенсации от «Почты России» за отказ в обслуживании
Компания также выплатит штраф. Фото: Baltphoto

Мужчина получит 10 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

Куйбышевский районный суд обязал АО «Почта России» выплатить компенсацию морального вреда в размере 10 тысяч рублей мужчине, которому отказали в предоставлении услуг. Также компанию оштрафовали на пять тысяч рублей. Об этом сегодня, 27 сентября, сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Инцидент произошел 16 февраля 2021 года в отделении на Боровой улице. Один из посетителей вел себя грубо, нарушал общественный порядок и совершал хулиганские действия в отношении окружающих. Сотрудники почтового отделения приняли его без очереди, в связи с чем потерпевший не смог получить услугу.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербурженка, выпавшая из автобуса, получила 200 тыс. рублей компенсации. Перевозчик расплатился после вынесенного запрета регистрационных действий в отношении автопарка компании.

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