Комбинация AstraZeneca и «Спутника Лайт» показала свою эффективность

У добровольцев заметили высокий рост антител.

В Российском фонде прямых инвестиций рассказали о том, насколько эффективна комбинация AstraZeneca и «Спутника Лайт». На данный момент удалось установить, что она показывает высокий рост антител среди добровольцев. Об этом сообщили в компании сегодня, 27 сентября.

«Согласно результатам промежуточного анализа, у 85% добровольцев наблюдался четырехкратный и выше рост нейтрализующих антител к шиповидному белку (S-белку) вируса SARS-CoV-2 на 57-й день наблюдения»,

— отметили в фонде.

В исследовании успели принять участие около сотни человек. Они получили оба компонента комбинации. Интервал между вводом препаратов составил 29 дней.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в России третий день подряд выявлено свыше 22 тысяч случаев COVID.