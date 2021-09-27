В России хотят усилить адресную поддержку граждан по оплате ЖКУ

В России хотят усилить адресную поддержку граждан по оплате ЖКУ
Тарифы намерены довести до экономически обоснованных. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

В России планируют усовершенствовать тарифное регулирование и усилить адресную поддержку граждан по оплате жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ).

Об этом стало известно в понедельник, 27 сентября. Проработку вопроса вице-министр Марат Хуснуллин поручил Минстрою, Минтруду, Минэкономразвития, Минфину и ФАС.

Как сообщили «Известия», тарифы предлагается устанавливать, исходя из реализации планов по ремонту и модернизации инфраструктуры.

Отмечается, что речь идет о доведении тарифов до экономически обоснованных, однако социально незащищенные граждане могут рассчитывать на компенсацию.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что россияне тратят на ЖКХ около 11,5 процента зарплаты. Эта сумма в среднем равна почти пяти тысячам рублей в месяц.

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