В России хотят усилить адресную поддержку граждан по оплате ЖКУ

В России планируют усовершенствовать тарифное регулирование и усилить адресную поддержку граждан по оплате жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ).

Об этом стало известно в понедельник, 27 сентября. Проработку вопроса вице-министр Марат Хуснуллин поручил Минстрою, Минтруду, Минэкономразвития, Минфину и ФАС.

Как сообщили «Известия», тарифы предлагается устанавливать, исходя из реализации планов по ремонту и модернизации инфраструктуры.

Отмечается, что речь идет о доведении тарифов до экономически обоснованных, однако социально незащищенные граждане могут рассчитывать на компенсацию.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что россияне тратят на ЖКХ около 11,5 процента зарплаты. Эта сумма в среднем равна почти пяти тысячам рублей в месяц.