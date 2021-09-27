В октябре в Петербурге наступит бабье лето

В октябре в Петербурге наступит бабье лето
Более теплый период начнется в октябре. Фото: Baltphoto/Владислав Галушко

В ближайшие две недели жителей и гостей Петербурга ожидает теплая и сухая погода. Об этом рассказал главный синоптик города Александр Колесов.

По его словам, на текущей неделе в Северной столице сохранится облачная и безветренная погода. Температура воздуха днем составит +10…+13 градусов. К выходным потеплеет до +15. При этом в прошлом году, в аналогичный период, температура воздуха достигала +20 градусов.

Как сообщил телеканал «Санкт-Петербург», синоптик отметил, что более солнечный и теплый период начнется в октябре, погода будет похожа на бабье лето. Над Петербургом все еще будет стоять антициклон, который не пустит в город осадки.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что во вторник в Петербурге будет сухо и прохладно.

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