Труп пенсионера с синяками обнаружили в квартире на Ленина

Труп пенсионера с синяками обнаружили в квартире на Ленина
Труп обнаружили в квартире дома на Ленина. Фото: скриншот google.maps

В Петроградском районе Петербурга обнаружили труп пенсионера с гематомами и синяками. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства трагедии.

Вечером в воскресенье, 26 сентября, в полицию поступило сообщение от диспетчера скорой помощи. В квартире дома №48 по улице Ленина был найден труп 73-летнего пенсионера.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, тело направлено в морг для установления причины смерти. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Тосненском районе Ленобласти на пепелище нашли два трупа.

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