Стало известно состояние Путина на самоизоляции

Стало известно состояние Путина на самоизоляции
Путин соблюдает самоизоляцию. Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о самочувствии Владимира Путина на самоизоляции.

По его словам, глава государства, который перешел на удаленный режим работы, чувствует себя нормально.

Как сообщили «РИА Новости», Песков подчеркнул, что Путин продолжает активно работать.

Напомним, причиной перехода на удаленный режим работы стали участившихся случаев заражения коронавирусом в окружении.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в России третий день подряд выявлено свыше 22 тыс. зараженных COVID-19. Общее количество заболевших в стране за все время пандемии достигло 7 443 149.

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