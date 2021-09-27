В Испании утонул россиянин, пытающийся спасти подругу из Финляндии

Мужчина погиб прямо на глазах жены.

В Испании погиб россиянин, который пытался спасти тонущую подругу – гражданку Финляндии. За происходящим на берегу наблюдала супруга мужчины. Об этом сегодня, 27 сентября, сообщает Telegram-канал Baza.

Инцидент произошел несколько дней назад. Супруги и их знакомая отправились к морю. В какой-то момент финке захотелось поплавать, и она прыгнула в воду со скалы, несмотря на шторм. Женщина пыталась выбраться на берег самостоятельно, но у нее ничего не вышло. Тогда к ней на помощь отправился россиян.

«Данила, осторожно! Держи ее, держи!»

— кричит супруга мужчины на видео из соцсетей.

Сначала обоим удалось ухватиться за выступающий камень, но после их смыла сильная волна. Бездыханные тела были обнаружены спустя несколько дней.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что утонувшего в Ленобласти рыбака опознала его сестра.