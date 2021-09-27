В COVID-стационарах Петербурга находятся почти пять тысяч больных

В COVID-стационарах Петербурга находятся почти пять тысяч больных
Власти Петербурга ежедневно обновляют ковид-статистику на сайте городской администрации. Фото: Baltphoto/ Рафаэль Карапетян

Петербургские медики продолжают спасать горожан от коронавируса. Коэффициент распространения вируса в городе — 1,36, при норме не более единицы.

По данным на понедельник, 27 сентября, в городе развернуто 5 863 койки для ковид-пациентов — 23,07% из них свободны. За последние сутки стационары поступило 309 горожан, выписались 116 человек.

Как сообщили на сайте городской администрации, всего в стационарах города с COVID-19 и пневмониями находятся 4 966 человек. В реанимации лежит 431 горожанин, к ИВЛ подключены 199 петербуржцев.

На сегодняшний день в Северной столице для работы с COVID-19 перепрофилированы 16 стационаров.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря 2019 года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что по суточному приросту заболеваемости среди российских регионов Санкт-Петербург находится на втором месте — 1 527 случаев. Лидером стала Москва — 3 387 случаев. На третьем месте Московская область — 1 330.

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