Правозащитник Шугалей, не получивший место в ЗакСе, будет и дальше помогать петербуржцам

Правозащитник Шугалей, не получивший место в ЗакСе, будет и дальше помогать петербуржцам
Правозащитник Шугалей не согласен с результатами выборов. Фото: скриншот Вконтакте

Политик убежден, что выборы прошли нечестно, но не готов сдаваться.

Российский правозащитник и социолог Максим Шугалей сегодня, 27 сентября, обратился к своим сторонникам в социальной сети «Вконтакте». Он отметил, что не смог получить место в Законодательном собрании Санкт-Петербурга, но планирует и дальше помогать горожанам.

Шугалей убежден, что многие депутаты от партии «Родина» получили внушительную поддержку от горожан, но не победили, по его мнению, из-за массовых фальсификаций результатов голосования. То же, по его мнению, произошло и с ним: правозащитник долгое время лидировал на своем округе, но к утру «с треском проиграл».

«Как руководитель Фонда защиты национальных ценностей я видел выборы во многих странах мира, но такой грязи, как в родном городе, нигде не встречал»,

— написал Максим Шугалей.

Свое поражение правозащитник назвал формальным и заверил, что сдаваться не планирует. Он призвал петербуржцев и дальше обращаться к нему по разным вопросам.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что глава ЦИК Памфилова раскритиковала выборы в Петербурге.

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