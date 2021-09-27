Сотрудники ВОЗ не поедут в России, пока не получат сведения по «Спутнику V»

Специалистам нужна дополнительная информация, которую до сих пор не предоставили.

В ВОЗ рассказали, по какой причине откладывают поездку в России. Сотрудники организации отметили, что ждут предоставления дополнительных сведений по «Спутнику V». Как только они будут получены, инспекторы отправятся в путь. Об этом сегодня, 27 сентября, пишет ТАСС.

Инспекция нужна для того, чтобы решить: будет ли включен российский препарат в список рекомендованных для экстренного применения в борьбе с пандемией COVID-19. Напоминаем, что в 2021 году сотрудники ВОЗ уже осматривали четыре производственные площадки и остались чем-то недовольны. Они попросили исправить недочеты и только после этого повторить попытку.

На данный момент ВОЗ одобрил семь препаратов: это вакцины китайских компаний Sinopharm и Sinovac, вакцина Comirnaty, препарат компании Janssen, вакцина американской компании Moderna, а также два варианта вакцины британско-шведской фирмы AstraZeneca и Оксфордского университета.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что делать, если за границей заразился ковидом.