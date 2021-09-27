Автомобилист сбил ребенка в Альпийском переулке, на месте реанимация

Автомобилист сбил ребенка в Альпийском переулке, на месте реанимация
ДТП в Альпийском переулке. Фото: Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

В Альпийском переулке произошло ДТП с участием пешехода. Под колесами авто оказался ребенок, на месте реанимация.

Дорожный инцидент случился в понедельник, 27 сентября. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«Сбили ребенка, жив», — написал автор записи.

На опубликованных кадрах видно, что посреди проезжей части брошен самокат. К месту происшествия прибыли сотрудники дорожной полиции и реанимации.

Информация о состоянии ребенка не приводится.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что 39-летний водитель за рулем Daewoo Nexia совершил наезд на нерегулируемом переходе на школьницу на Приозерском шоссе.

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Автомобилист сбил ребенка в Альпийском переулке, на месте реанимация
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