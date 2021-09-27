В понедельник вечером петербуржцы застряли в 8-балльных пробках

Дороги Петербурга к 19:00 понедельника, 27 сентября, сковали 8-балльные пробки. Горожане возвращаются с работы домой.

Согласно данным сервиса «Яндекс. Пробки», к 20:00 дорожная ситуация улучшится до 5 баллов, а еще через час пробки спадут до 3-х баллов.

Так, красным цветом окрашен весь центр, а багровым — отдельные участки. Машины застряли на Каменноостровском проспекте, Большой Пушкарской улице, набережной реки Фонтанки, Дворцовой и Пироговской набережных.

Движение также затруднено на набережной Обводного канала, Воскресенской, Выборгской и Свердловской, Садовой улице, Невском и Лиговском проспектах.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ДТП с двумя машинами затруднило движение по КАДу на границе Петербурга и Всеволожского района Ленобласти. Автомобилисты жалуются на крупные пробки.