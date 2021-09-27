«С искрами»: мотоциклист «залетел» под автомобиль на Дунайском путепроводе

ДТП на Дунайском проспекте. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

ДТП на Дунайском проспекте. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

На Дунайском путепроводе в Петербурге произошло ДТП с участием мотоцикла и легкового автомобиля. По словам очевидцев, в момент столкновения летели искры.

Дорожный инцидент случился в понедельник, 27 сентября. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«Два колеса вошли в четыре с искрами», — написал автор записи.

На кадрах видно, что байк брошен у задних колес легкового автомобиля. Водители стоят рядом, бурно обсуждая ситуацию. Службы на месте не зафиксированы. Проезд оказался заблокирован по одной из полос.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что автомобиль протаранил дорожное ограждение на Косыгина.