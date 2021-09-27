Диетолог рассказала, как правильно составить рацион питания

Некоторые популярные диеты помогают быстро сбросить вес, но могут и нанести вред здоровью.

Об этом рассказала член Ассоциации диетологов Канады Наталья Нефёдова.

«Мы должны получать больше углеводов, чем белка. В рационе около 60% составляют углеводы, 30% составляет жир, 10% уходит на белок», — приводит ее слова Nation News.

По словам эксперта, нельзя лишать организм витаминов, которые содержатся в овощах и фруктах.

При этом, как отметила диетолог, в рационе обязательно должны содержаться углеводы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что после 50 лет тело начинает претерпевать множество изменений, поэтому нужно следить за своим питанием. Метаболизм замедляется, а значит продукты надо подбирать тщательнее.