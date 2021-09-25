Терапевт Драпкина перечислила полезные продукты для рациона людей старше 50 лет

В рацион доктор рекомендует включить фрукты, овощи, бобовые, орехи и другое. Фото: pixabay.com

В рацион доктор рекомендует включить фрукты, овощи, бобовые, орехи и другое. Фото: pixabay.com

После 50 лет тело начинает претерпевать множество изменений, поэтому нужно следить за своим питанием. Метаболизм замедляется, а значит продукты надо подбирать тщательнее.

Придерживаться жестких диет врач не советует, однако рекомендует после 50 лет есть меньше колбас, соусов, чипсов, копченой рыбы. Также лучше не употреблять много сахара и насыщенных жиров, которые есть в готовых полуфабрикатах, жирном мясе, кондитерских изделиях, маргарине. Специалист советует уменьшить потребление алкоголя и кофе. Об этом сообщает «Российская газета».

В рацион доктор рекомендует включить фрукты, овощи, бобовые, орехи, яйца, рыбу, нежирные молочные продукты, полезные жиры. Также нужно пить достаточное количество воды и больше двигаться.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что существуют продукты, из-за которых начинается преждевременное старение.