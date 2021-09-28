Доктор Мясников объяснил опасность противовирусных препаратов

Доктор Мясников объяснил опасность противовирусных препаратов
Александр Мясников отметил, что такие опасные препараты почти перестали назначать пациентам. Фото: кадр из видео на Youtube

При лечении вирусных инфекций некоторые препараты могут привести к развитию острого панкреатита. Об этом рассказал врач и телеведущий Александр Мясников.

Так, лекарства, которые используют при лечении ВИЧ-инфекции, вируса иммунодефицита, зачастую вызывают проблемы с поджелудочной железой. Врач подчеркнул, что в настоящее время такие препараты почти не выписывают, ведь в настоящее время существуют на замену пришли более безопасные аналоги.

Медик рассказал в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1», что одной из основных причин развития панкреатита является чрезмерное употребление спиртного, которое также усугубляет курение.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что люди с первой группой крови защищены от COVID-19.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря 2019 года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Александр Мясников поджелудочная железа противовирусный препарат


 

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