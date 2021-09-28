В Пермском крае пешеходный мост обрушился на автомобили, есть погибшие

Пешеходный мост обрушился на 50-м километре автодороги Р-242 Пермь – Екатеринбург в Пермской области. Есть погибшие.
Трагический инцидент произошел в ночь на вторник, 28 сентября. Надземный переход обрушился на самосвал MAN и автомобиль «Газель», которые двигались во встречном направлении.
Как сообщили РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ГИБДД, в результате обрушения погибли два водителя.
К месту ЧП прибыли оперативные службы, в том числе спасатели. Другие подробности выясняются.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Приморском крае часть моста обрушилась во время проезда по нему легковой машины.