В Пермском крае пешеходный мост обрушился на автомобили, есть погибшие

В Пермском крае пешеходный мост обрушился на автомобили, есть погибшие
Обрушение мост в Пермском крае. Фото: Telegram-канал "РИА Новости"

Пешеходный мост обрушился на 50-м километре автодороги Р-242 Пермь – Екатеринбург в Пермской области. Есть погибшие.

Трагический инцидент произошел в ночь на вторник, 28 сентября. Надземный переход обрушился на самосвал MAN и автомобиль «Газель», которые двигались во встречном направлении.

Как сообщили РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ГИБДД, в результате обрушения погибли два водителя.

К месту ЧП прибыли оперативные службы, в том числе спасатели. Другие подробности выясняются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Приморском крае часть моста обрушилась во время проезда по нему легковой машины.

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