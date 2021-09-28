Спасатели вырезали пострадавшего из искореженного авто после ДТП на «Коле»

Спасатели вырезали пострадавшего из искореженного авто после ДТП на «Коле»
Спасатели оперативно прибыли к месту ЧП. Фото: Мойка78/ Валентин Егоршин

Серьезное ДТП произошло на трассе «Кола» минувшей ночью. Водителя пришлось вырезать из искореженного авто.

Дорожный инцидент случился в ночь на вторник, 28 сентября, в деревне Потанино Волховского района. К месту происшествия оперативно прибыли четверо сотрудников дежурной смены пожарной части.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по области, спасатели деблокировали человека из поврежденного автомобиля.

Обстоятельства произошедшего, количество и состояние пострадавших пока неизвестны.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что спасатели вырезали водителя из машины после встречи с деревом на Руставели.

ГУ МЧС России по Ленобласти дтп ленобласть


 

Новости партнеров
Ночной трамвай, Беглов в санкционном списке США и повышение пенсий: главное к утру четверга
Ночной трамвай, Беглов в санкционном списке США и повышение пенсий: главное к утру четверга
У пенсионера отказали ноги во время прогулки по Садовой улице
У пенсионера отказали ноги во время прогулки по Садовой улице
Стало известно, насколько проиндексируют пенсии в следующем году
Стало известно, насколько проиндексируют пенсии в следующем году
Кровавый самокатчик убивает в полночь: житель Купчино спрятался от убийцы в пруду
Кровавый самокатчик убивает в полночь: житель Купчино спрятался от убийцы в пруду
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Спасатели вырезали пострадавшего из искореженного авто после ДТП на «Коле»
В Пермском крае пешеходный мост обрушился на автомобили, есть погибшие
В мире коронавирусом заразились более 232,3 млн человек
Доктор Мясников объяснил опасность противовирусных препаратов
Путин поручил сократить число контрольных работ в школах
Биолог рассказала о влиянии коронавируса на продолжительность жизни
Два человека погибли в утреннем пожаре в квартире на проспекте Кузнецова
В Тосно задержали мать троих детей за бездействие при истязании ее детей