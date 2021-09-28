Спасатели вырезали пострадавшего из искореженного авто после ДТП на «Коле»

Серьезное ДТП произошло на трассе «Кола» минувшей ночью. Водителя пришлось вырезать из искореженного авто.

Дорожный инцидент случился в ночь на вторник, 28 сентября, в деревне Потанино Волховского района. К месту происшествия оперативно прибыли четверо сотрудников дежурной смены пожарной части.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по области, спасатели деблокировали человека из поврежденного автомобиля.

Обстоятельства произошедшего, количество и состояние пострадавших пока неизвестны.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что спасатели вырезали водителя из машины после встречи с деревом на Руставели.