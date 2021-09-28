В Петербурге состоится юбилейный концерт Анатолия Кузнецова

Заслуженный артист Республики Северная Осетия–Алания, лауреат международных конкурсов, концертмейстер Елены Образцовой и ведущих солистов мировой оперы Анатолий Кузнецов отметит 35-летие творческой деятельности.

Юбилей музыкант отметит концертом. Творческий вечер маэстро проведет 23 октября в 19:00 в Малом зале имени М.И.Глинки Санкт-Петербургской академической филармонии имени Д.Д.Шостаковича.

На сцену также выйдут звезды мировой оперы и эстрады: заслуженная артистка РФ, солистка Большого театра Марина Шутова; заслуженный артист РФ, народный артист Республики Татарстан, солист Большого театра – Михаил Казаков; заслуженная артистка РФ, Художественный руководитель фестиваля «Дворцы Санкт-Петербурга» Мария Сафарьянц и другие.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что концертная индустрия в РФ потеряла более 90% выручки из-за пандемии.