Дорожники: заторы на кольце в Мурино — из-за нарушений водителями ПДД

Дорожники: заторы на кольце в Мурино &#8212; из-за нарушений водителями ПДД
Кольцо в Мурино открыли 17 сентября. Фото: Администрация Ленобласти

Проезд по круговому перекрестку в западном Мурино зачастую бывает затруднен. Как сообщили Gazeta.SPb в дорожном комитете Ленинградской области, это происходит потому, что далеко не каждый водитель соблюдает правила дорожного движения.

«Сейчас прорабатывается вариант отделения полосы в сторону Охтинской аллеи, чтобы лишить возможности желающих влезать в этот съезд со всех остальных полос», — объясняют дорожники.

По словам ведомства, развязка с КАД решила главный вопрос. Теперь выезд и въезд в город не занимает 1,5-2 часа. Водителям больше не приходится ездить по разбитой дороге вдоль кольцевой.

Однако дорожники утверждают, что сама по себе развязка без дальнейшего развития сети местных улиц не сможет сразу решить все транспортные проблемы Петербурга.

«Что касается продолжения дороги от «кольца» в сторону проспекта Авиаторов Балтики, то несколько лет назад против этого активно выступала часть жителей Мурино. Хотя съезд в эту сторону необходим, чтобы подключить еще больше жилых кварталов к развязке напрямую», — заявили в комитете.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что жители Мурино назвали долгожданное кольцо бесполезным.

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