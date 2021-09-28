Мигранты-кровельщики обманули пожилую петербурженку на 500 тыс. рублей

Мигранты-кровельщики обманули пожилую петербурженку на 500 тыс. рублей
Мужчины пообещали исправиться. Фото: pixabay

Полицейские уже задержали трех мигрантов.

В Санкт-Петербурге задержали трех мигрантов, которые обманули пенсионерку на полмиллиона рублей. Об этом сегодня, 28 сентября, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и Ленинградской области.

Известно, что мужчины предложили женщине отремонтировать крышу дачного дома в деревне Глинки. За свои услуги они попросили предоплату в размере 500 тысяч рублей. После того, как деньги были получены, кровельщики исчезли и перестали выходить на связь. Это стало причиной для возбуждения уголовного дела.

Выяснилось, что мужчины покинули Россию, но позже вернулись – видимо, чтобы продолжить противоправную деятельность. Их задержали, но суд отказался арестовывать подозреваемых. Сейчас они отпущены под подписку о невыезде.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге задержали мужчин, угрожавших ножом студентке.

задержание мигранты новости СПб суд уголовное дело


 

Новости партнеров
Кардиолог Корневич назвала три основных признака отрыва тромба
Кардиолог Корневич назвала три основных признака отрыва тромба
На Невском
На Невском "БМВ" протаранила пешеходов, одна из них с раздробленным бедром госпитализирована
Ревнивого петербуржца арестовали по обвинению в убийстве жены-блогера, обучавшей подписчиков сексу
Ревнивого петербуржца арестовали по обвинению в убийстве жены-блогера, обучавшей подписчиков сексу
Роспотребнадзор: непривитые от COVID-19 станут причиной нового подъема заболеваемости
Роспотребнадзор: непривитые от COVID-19 станут причиной нового подъема заболеваемости
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Мигранты-кровельщики обманули пожилую петербурженку на 500 тыс. рублей
В Тосно арестовали отца-истязателя троих детей, их мать задержали: её ...
У женщин, переболевших ковидом, уменьшаются шансы забеременеть
В Ленобласти коронавирусом заразились еще 233 человека
Каршеринг устроил ДТП и вылетел на тротуар на Ветеранов
В Госдуме предложили запретить судимым работать с таксистами
В Пулково во вторник задержали пять самолетов
Мурашко заявил о высоком риске для жизни в течение полугода после COVID