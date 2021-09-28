Мигранты-кровельщики обманули пожилую петербурженку на 500 тыс. рублей

Полицейские уже задержали трех мигрантов.

В Санкт-Петербурге задержали трех мигрантов, которые обманули пенсионерку на полмиллиона рублей. Об этом сегодня, 28 сентября, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и Ленинградской области.

Известно, что мужчины предложили женщине отремонтировать крышу дачного дома в деревне Глинки. За свои услуги они попросили предоплату в размере 500 тысяч рублей. После того, как деньги были получены, кровельщики исчезли и перестали выходить на связь. Это стало причиной для возбуждения уголовного дела.

Выяснилось, что мужчины покинули Россию, но позже вернулись – видимо, чтобы продолжить противоправную деятельность. Их задержали, но суд отказался арестовывать подозреваемых. Сейчас они отпущены под подписку о невыезде.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге задержали мужчин, угрожавших ножом студентке.