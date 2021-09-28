Киновия Александро-Невской лавры в Петербурге восстановлена и освящена

В Петербурге восстановили и освятили киновию Александро-Невской лавры. Фото: Фонд содействия восстановлению объектов истории и культуры в Санкт-Петербурге

В Петербурге восстановили и освятили киновию Александро-Невской лавры. Фото: Фонд содействия восстановлению объектов истории и культуры в Санкт-Петербурге

В зданиях киновии, то есть, «общежительного монастыря» Александро-Невской лавры провели сложную реставрацию силами Фонда содействия восстановлению объектов истории и культуры в Санкт-Петербурге.

История киновии начинается еще в середине XIX века. В архиерейском хозяйстве размещали заболевших и совсем пожилых монахов.

Центральный элемент киновии — пятиглавый собор Святой Живоначальной Троицы, возведенный по проекту архитектора Григория Карпова. Однако революция 1917 года надолго изменила судьба здания: сначала корпуса с кельями использовали под жилье, а с 1937 года на территории собора находились производственные мастерские Володарского промкомбината. Еще позже там открылось общежитие.

Таким образом, Свято-Троицкий храм и монастырские кельи вернулись в лоно церкви только в начале 2000-х годов. Увы, за долгие десятилетия постройки пришли в упадок: церковное убранство и отделку уничтожили, а часть конструкций и вовсе снесли.

После долгожданного воссоединения с Российской православной церковью зданию еще около десяти лет пришлось ждать реставрации. Активная фаза восстановительных работ началась только в 2015 году при поддержке Фонда содействия восстановлению объектов истории и культуры в Санкт-Петербурге.

Реставраторы буквально по крупицам возвращали храму исторический облик. В частности, силами Фонда воссоздали пять утраченных глав Свято-Троицкого храма. Двумя годами позже специалисты завершили отделку фасадов, а к 2019 году восстановили живопись и резной иконостас.

«Неподалеку строится новый микрорайон, где живет много жителей. Теперь у них рядом будет прекрасный храм с воскресной школой и благоустроенной территорией»,

— рассказал настоятель Скорбященского храма иерей Богдан Полевой, курировавший восстановление rиновии со стороны РПЦ.

«Восстановление утраченного памятника духовного или культурного значения имеет огромное значение для города. Визит патриарха стал знаковым событием, так как ранее храм ни разу за всю историю не удостаивался такой чести»,

— добавил он.

Также Богдан Полевой обратил внимание на ключевую роль Фонда содействия восстановлению объектов истории и культуры в Санкт-Петербурге. Организация взяла на себя основные расходы, благодаря чему стало возможно восстановление утраченного исторического памятника. Кроме того, Фонд взял на себя финансирование создания воскресной школы, административно-хозяйственных построек и детских площадок.

В самом Фонде обращают внимание на комфортную среду, которую обустроили на прилегающей к храму территории. Там появились две детские площадки, газоны и кусты, брусчатка и ограда с въездными воротами. Восстановленный храм уже открыт для прихожан — и петербуржцы, и гости города могут полюбоваться всеми объектами.

Настоятель храма Святой Троицы Архиерейского подворья на Октябрьской набережной игумен Фома заявил, что реставрация исторического здания — трудная и кропотливая работа, и значение работ по восстановлению, проведенных благодаря Фонду, сложно переоценить. Настоятель подчеркивает, что Фонд избавил его от необходимости вести административные дела.

«Я как священник занимаюсь храмом, а все административные задачи от встреч с чиновниками до согласований ведет Фонд»,

— рассказал он.

Церемонию освящения восстановленного церкви Святой Троицы на Октябрьской набережной 13 сентября провел Патриарх Кирилл, который остался впечатлен масштабом работ, проведенных Фондом содействия. После малого освящения патриарх выступил с речью, в которой отметил огромную роль «Газпрома» и российской энергетики в духовном возрождении России после упадка 1990-х годов.

«Когда я вошел под стены и своды этого благоверного храма, мне вспомнилось, что происходило в трудные 90-е годы, когда страна стояла на грани разрушения: полный коллапс экономики, тяжелейшие социальные условия жизни людей, пессимизм. И вот в то самое время русская церковь начала строить храмы. К нам обращались — не рано ли вы начали? Ведь трудное сейчас время. Мы говорили так — если построим сейчас храмы, то восстановим Россию»,

— вспоминал Патриарх Кирилл.

За помощь в восстановлении исторических объектов глава РПЦ наградил руководителя «Газпрома» Алексея Миллера и генерального директора «Газпром инвеста» Вячеслава Тюрина патриаршими грамотами. В ответ Миллер преподнес патриарху икону Великого Преподобного святого Александра Невского, возвращенную из-за границы усилиями «Газпрома».

Фонд содействия восстановлению объектов истории и культуры в Санкт-Петербурге занимается реализацией проектов, направленных на возвращение Северной столице исторического облика за счет восстановления значимых объектов культурного наследия. К примеру, при поддержке фонда был реставрирован храм иконы Божий Матери «Всех Скорбящих Радость» (с грошиками) на проспекте Обуховской Обороны.

В ближайшее время Фонд займется воссозданием церкви Бориса и Глеба на Синопской набережной и установкой памятного знака в честь Троице-Петровского собора на Троицкой площади — первого храма Санкт-Петербурга. Кроме того, в Фонде предлагают привести в жизнь замысел архитектора Растрелли на площади, построив колокольню Смольного собора на площади, названной в его честь. Среди других идей специалистов Фонда — возвращение памятника Александрa III на площадь Восстания. Добавим, что должность директора Фонда занимает Илья Козлов.